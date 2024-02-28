Бастрыкин: покинувшие Россию знаменитости ответят по закону за дискредитацию армии
Об этом в интервью ТАСС заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
По его словам, представители шоу-бизнеса, дискредитирующие действия российской армии, вероятно, желают «угодить политике тех стран, где они пребывают».
«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, то за свои действия им придётся ответить по закону», — сказал Бастрыкин.
Ранее суд в Москве арестовал счета жены писателя Бориса Акунина* на сумму до 6 млн рублей.
Также блогера Вячеслава Малахова арестовали в Москве по статье о дискредитации ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.