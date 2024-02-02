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Блогера Малахова арестовали в Москве по статье о дискредитации ВС России

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Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Вячеславу Малахову, ставшему фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил России. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, его заключили под стражу.
Блогера Малахова арестовали в Москве по статье о дискредитации ВС России
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что Малахов обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии. Срок его заключения в СИЗО составит 1 месяц и 17 суток.

Стоит отметить, что прежде Малахова уже привлекали к ответственности за аналогичные действия. Правда, по административной статье. Тогда блогера обязали выплатить штраф.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о дискредитации ВС России врачом московской поликлиники.

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