Блогера Малахова арестовали в Москве по статье о дискредитации ВС России

Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Вячеславу Малахову, ставшему фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил России. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, его заключили под стражу.

В сообщении отмечается, что Малахов обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии. Срок его заключения в СИЗО составит 1 месяц и 17 суток.

Стоит отметить, что прежде Малахова уже привлекали к ответственности за аналогичные действия. Правда, по административной статье. Тогда блогера обязали выплатить штраф.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о дискредитации ВС России врачом московской поликлиники.