Блогера Малахова арестовали в Москве по статье о дискредитации ВС России
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что Малахов обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии. Срок его заключения в СИЗО составит 1 месяц и 17 суток.
Стоит отметить, что прежде Малахова уже привлекали к ответственности за аналогичные действия. Правда, по административной статье. Тогда блогера обязали выплатить штраф.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о дискредитации ВС России врачом московской поликлиники.