Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).
Акунин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в дискредитации ВС России.
Минюст ранее признал Акунина иностранным агентом. Министерство отметило, что Григорий Чхартишвили распространял недостоверные сведения о России и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых сил Украины.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.