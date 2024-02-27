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Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей

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RT
Пресс-секретарь Басманного районного суда Ольга Назарова подтвердила в беседе с RT информацию о том, что суд арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина* на сумму до 6 млн рублей до 14 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

Акунин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в дискредитации ВС России.

Минюст ранее признал Акунина иностранным агентом. Министерство отметило, что Григорий Чхартишвили распространял недостоверные сведения о России и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых сил Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.

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