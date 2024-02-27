В Удмуртии заболеваемость ОРВИ снизилась на 21% за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республики.
На карантин в связи с заболеваемостью закрыты 62 класса в 38 школах и 78 групп в 55 детских садах. Два детских сада закрыты полностью.
При этом в регионе на 46% снизилась заболеваемость гриппом.
В то же время в Пермском крае объявили о завершении эпидемии гриппа и ОРВИ, пишет сайт kp.ru со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.
Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 16 457 случаев заболевания — на 19,2% меньше, чем с 12 по 19 февраля.
Ранее сообщалось об отмене частичного масочного режима в больницах Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.