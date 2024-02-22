В больницах Петербурга снят масочный режим
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Об этом пишет ИА «Росбалт».
Режим действовал с 20 декабря 2023 года и был введён в связи с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Его предписывалось соблюдать в медучреждениях и во время массовых мероприятий.
Официально его сняли с 21 февраля, так как эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.