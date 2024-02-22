RT в Telegram
Подпишись

В больницах Петербурга снят масочный режим

Короткая ссылка
Частичный масочный режим в больницах Санкт-Петербурга отменили. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
В больницах Петербурга снят масочный режим
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ИА «Росбалт».

Режим действовал с 20 декабря 2023 года и был введён в связи с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Его предписывалось соблюдать в медучреждениях и во время массовых мероприятий.

Официально его сняли с 21 февраля, так как эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить