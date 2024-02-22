В больницах Петербурга снят масочный режим

Частичный масочный режим в больницах Санкт-Петербурга отменили. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Об этом пишет ИА «Росбалт».

Режим действовал с 20 декабря 2023 года и был введён в связи с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Его предписывалось соблюдать в медучреждениях и во время массовых мероприятий.

Официально его сняли с 21 февраля, так как эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.