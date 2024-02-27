Специалист Лоикова рассказала о причинах искать новую работу

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова перечислила причины, которые говорят о том, что надо искать новое место работы.

«Бывает, что два — три собственника начинают делить бизнес. Это в том числе сказывается на сотрудниках. Речь идёт не только про ухудшение их морального, но и финансового состояния. В этом случае уходите из компании, ищите новую работу», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, разбирательства и скандалы при разделе бизнеса могут затянуться, а сотрудники станут разменными монетами в конфликте.

Также Лоикова рекомендовала искать новое место, если чувствуется потеря интереса к своей сфере деятельности.

«Когда человек перестаёт расти, он уже сам для себя не представляет интереса, и для рынка в том числе. И скорее всего, это падение вниз. Стоимость такого работника не будет увеличиваться, а только уменьшаться», — заключила эксперт.

Ранее эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко выразила мнение, что для соискателя при смене профессии может оказаться полезным опыт работы на фрилансе.