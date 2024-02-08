Рекрутер Клименко: опыт работы на фрилансе нужно отражать в резюме

Эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко выразила мнение, что для соискателя при смене профессии может оказаться полезным опыт работы на фрилансе.

В беседе с РИАМО она посоветовала выделить полезные навыки и достижения, которые пригодятся в новой сфере, а также зафиксировать в резюме все виды занятости, которые были у кандидата, в том числе и фриланс.

Эксперт обратила внимание, что резюме и трудовая книжка — два разных документа, поэтому в резюме следует фиксировать любой опыт, даже тот, который не отражён в трудовой.

Клименко отметила, что при смене сферы деятельности человек обычно сознательно начинает с вакансий, на которых не требуются навыки высококвалифицированных специалистов.

«В этом случае важно составить резюме, в котором будут отражены набор компетенций и аргументы, мотивирующие соискателя занять выбранную позицию», — заключила специалист.

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