RT в Telegram
Подпишись

Офтальмологи рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом

Короткая ссылка
В пресс-службе ФНКЦ ФМБА России рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В частности, рекомендуется обращать внимание на уровень света — окно должно быть сбоку от монитора, а на стол лучше поставить дополнительную лампу.

Кроме того, желательно делать перерыв каждый час, а гимнастику — каждые десять минут.

Если глаза сильно сохнут, то можно использовать увлажняющие капли.

Как отметил заведующий кафедрой офтальмологии, доктор медицинских наук, профессор академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА Владимир Трубилин, для профилактики проблем со зрением стоит выбрать устройство с высоким разрешением экрана, чтобы изображения были более чёткими.

Ранее руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал о новых методиках лечения рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить