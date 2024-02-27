Офтальмологи рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом

В пресс-службе ФНКЦ ФМБА России рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В частности, рекомендуется обращать внимание на уровень света — окно должно быть сбоку от монитора, а на стол лучше поставить дополнительную лампу.

Кроме того, желательно делать перерыв каждый час, а гимнастику — каждые десять минут.

Если глаза сильно сохнут, то можно использовать увлажняющие капли.

Как отметил заведующий кафедрой офтальмологии, доктор медицинских наук, профессор академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА Владимир Трубилин, для профилактики проблем со зрением стоит выбрать устройство с высоким разрешением экрана, чтобы изображения были более чёткими.

Ранее руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал о новых методиках лечения рака.