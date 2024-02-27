RT в Telegram
Подпишись

РБК: правительство с 1 марта введёт запрет на экспорт бензина на полгода

Короткая ссылка
Правительство России введёт полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта.

Об этом пишет РБК.

«Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временный запрет не коснётся уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию. 

Кроме того, по данным издания, было принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Ранее Россия нарастила поставки энергоресурсов на восточном направлении до 85%.

Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия нарастит дополнительно производство дизеля к 2030 году на 30 млн т и на 5 млн т — бензина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить