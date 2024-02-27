РБК: правительство с 1 марта введёт запрет на экспорт бензина на полгода
Об этом пишет РБК.
«Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временный запрет не коснётся уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.
Кроме того, по данным издания, было принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.
Ранее Россия нарастила поставки энергоресурсов на восточном направлении до 85%.
Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия нарастит дополнительно производство дизеля к 2030 году на 30 млн т и на 5 млн т — бензина.