РБК: правительство с 1 марта введёт запрет на экспорт бензина на полгода

Правительство России введёт полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта.

Об этом пишет РБК.

«Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временный запрет не коснётся уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, по данным издания, было принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.



Ранее Россия нарастила поставки энергоресурсов на восточном направлении до 85%.

Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия нарастит дополнительно производство дизеля к 2030 году на 30 млн т и на 5 млн т — бензина.