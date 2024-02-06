Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия нарастила поставки энергоресурсов на восточном направлении до 85%.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.

«В целом хочу сказать, что у нас в 2021 год... экспорт был такой же, как сейчас — порядка 230 млн т нефти. Из них где-то 60% у нас поставлялось в западном направлении и 40% — в восточном направлении. Сейчас, в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% — в восточном», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в нынешних условиях увеличить поставки нефти в западном направлении невозможно.

Ранее Новак заявил, что Россия нарастит дополнительно производство дизеля к 2030 году на 30 млн т и на 5 млн т — бензина.