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Новак: Россия нарастит производство дизеля и бензина к 2030 году

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия нарастит дополнительно производство дизеля к 2030 году на 30 млн т и на 5 млн т — бензина.
Новак: Россия нарастит производство дизеля и бензина к 2030 году
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.

«По нашим планам мы должны выйти дополнительно к 2030 году ещё на 30 млн т производства высокоэкологичного дизельного топлива и где-то на 5 млн т автомобильных бензинов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, таким образом российская сторона покроет за счёт бензина все свои текущие и перспективные потребности.

«А по дизельному топливу у нас и так сегодня в два раза больше производится, чем потребляется на внутреннем рынке, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции», — добавил Новак.

Ранее Федеральная антимонопольная служба за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России.

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