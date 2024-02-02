ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России
- РИА Новости
Как отметил глава ФАС Максим Шаскольский, топливный рынок является социально значимым.
«Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену», — сказал он на конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации».
Кроме того, благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах, подчеркнул Шаскольский, слова которого приводит РИА Новости.
27 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении дочерних компаний ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на заправках.