Трихолог Кохас предостерегла от лечения волос народными методами

Врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас заявила, что не стоит лечить волосы народными методами.

«Если мы сделаем просто настойку, такой «компот» из растений, никакой благотворной способностью он не будет обладать. Мы не можем «вытащить» из растения, такого как ромашка, крапива, берёза, лук, чеснок, красный перец, необходимую концентрацию полезного. Поэтому и делается производственная экстракция», — сказала эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, всё это работает, если использовать растения как сырьевой компонент при изготовлении косметических средств, а в домашних условиях это невозможно.

Кохас посоветовала при появлении проблем с волосами обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением.

Ранее врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.