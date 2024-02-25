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В России создали 18 референс-центров по диагностике онкологических заболеваний

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В России по нацпроекту «Здравоохранение» создали 18 референс-центров по диагностике злокачественных новообразований. Врачи определяют точный диагноз, чтобы выбрать оптимальные методы лечения.
В России создали 18 референс-центров по диагностике онкологических заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Assembly

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, в Башкирии работает центр детской онкологии и гематологии. Врачи прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

«В борьбе с раком всегда используется комплексное лечение. Важна не только генетика, клеточные разработки, важно было создать систему, позволяющую пациенту быстро попасть к доктору. В России создано 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований», — заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, эти центры вывели диагностику злокачественных новообразований на новый уровень.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ.

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