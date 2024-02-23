В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы

В Ижевске прошла церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Присутствовали представители власти, правоохранительных органов, волонтёры, кадеты, местные жители.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«День защитника Отечества — это один из самых ярких дней в календаре года для нашей страны, для семей», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

По его словам, в этот день принято вспоминать ветеранов, отдавать дань уважения тем, кто находится на службе, работает на оборонных предприятиях.

В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к обелиску «Городу-герою Ленинграду», передаёт ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, замполпреда президента России в СЗФО Вадим Леонтьев, председатель заксобрания Александр Бельский, представители ЗВО и ВМФ, Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.