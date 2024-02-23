RT в Telegram
Подпишись

В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы

Короткая ссылка
В Ижевске прошла церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Присутствовали представители власти, правоохранительных органов, волонтёры, кадеты, местные жители.
В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«День защитника Отечества — это один из самых ярких дней в календаре года для нашей страны, для семей», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

По его словам, в этот день принято вспоминать ветеранов, отдавать дань уважения тем, кто находится на службе, работает на оборонных предприятиях.

В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к обелиску «Городу-герою Ленинграду», передаёт ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, замполпреда президента России в СЗФО Вадим Леонтьев, председатель заксобрания Александр Бельский, представители ЗВО и ВМФ, Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить