В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«День защитника Отечества — это один из самых ярких дней в календаре года для нашей страны, для семей», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.
По его словам, в этот день принято вспоминать ветеранов, отдавать дань уважения тем, кто находится на службе, работает на оборонных предприятиях.
В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к обелиску «Городу-герою Ленинграду», передаёт ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, замполпреда президента России в СЗФО Вадим Леонтьев, председатель заксобрания Александр Бельский, представители ЗВО и ВМФ, Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.