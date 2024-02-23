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Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с 23 Февраля

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества.
Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с 23 Февраля
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Махонина.

«Нам выпала честь лично общаться с героями ВОВ, слышать их рассказы, произносить: «Спасибо за победу!» Сегодня мы стараемся добросовестно продолжить ваше дело на передовой и в тылу», — заявил Махонин.

В свою очередь, губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в истории страны достаточно примеров, когда приходилось отстаивать родную землю, выполнять свой ратный долг, передаёт progorod43.

«Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Благодарность всем, кто сегодня сражается за Родину, их семьям», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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