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Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Днём защитника Отечества

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. По его словам, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны.
Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Именно мужественные и самоотверженные люди, готовые отдать жизнь за Отчизну, трудиться во благо страны и своих земляков, и есть самая настоящая элита», — заявил Шумков.

Со своей стороны, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил особую признательность ветеранам, передаёт Выборг ТВ.

«Ваша стойкость, преданность Отчизне являются образцом для нынешнего поколения, которому также выпала эта сложнейшая миссия — защищать Родину.
Этот день ― наш общий праздник, день нашей общей надежды на мир и на победу», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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