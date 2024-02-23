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В Челябинской области прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества.
В Челябинской области прошла церемония возложения цветов к Вечному огню
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Церемонию также посетили председатель законодательного собрания Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы, герои России.

Праздничные мероприятия прошли и в Кемерове — у мемориала Воину-Освободителю, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию правительства Кузбасса.

В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Сергей Цивилёв, ветераны, кадеты, общественники, студенты.

«Мы сегодня собрались здесь у мемориала, на котором увековечена память героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы, героев Российской Федерации 12 субъектов СФО», — отметил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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