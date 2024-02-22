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Сомнолог Сурненкова посоветовала отложить гаджеты за час до сна

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Врач функциональной диагностики высшей категории, сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, как облегчить засыпание.
Сомнолог Сурненкова посоветовала отложить гаджеты за час до сна
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она посоветовала ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также отложить гаджеты за час до сна.

Как пояснила Сурненкова, телефон, планшет и телевизор излучают свет, который не даёт мозгу уснуть. Проверка электронной почты или выполнение работы прямо перед сном также способны вызвать тревожные мысли.

По её словам, физические упражнения способствуют снижению беспокойства, но лучше не заниматься спортом прямо перед сном.

Кроме того, Сурненкова напомнила о техниках релаксации, позволяющих улучшить сон.

Ранее эндокринолог Клиники Фомина Дарья Абахина назвала способы для снижения уровня кортизола при стрессе.

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