В России в прошлом году выросли продажи продукции из шоколада

Аналитики в преддверии гендерных праздников провели исследование и выяснили, что в России число покупок коробок шоколадных конфет за год выросло на 9%.

С 1 января по 15 февраля 2024 года средний чек на коробку шоколадных конфет составил 589 рублей. Этот показатель на 10% превысил аналогичный предыдущего периода, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные пресс-службы ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Цена развесных шоколадных конфет составила в среднем 304 рубля, их стоимость за год выросла на 13%. Шоколадные плитки обходились в 285 рублей — +15% за год. Продажи обеих позиций по итогам года выросли на 4% и 5% соответственно.

«Средний чек на шоколад и конфеты растёт в том числе за счёт увеличения затрат производителей на какао-бобовое сырьё во всём мире», — отметили в «Чек Индексе».

Ранее сообщалось, что в России доля дистанционных продаж текстиля выросла на 310%, а верхней одежды — на 281% в период с января по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.