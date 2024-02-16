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Продажи одежды выросли на российских маркетплейсах в 2023 году

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В России доля дистанционных продаж текстиля выросла на 310%, а верхней одежды — на 281% в период с января по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на годовой обзор рынка лёгкой промышленности, подготовленный на основе данных системы маркировки «Честный знак».

Наибольший прирост дистанционных продаж зафиксировали в марте и июне. Отмечается, что это может быть связано с массовой подачей данных маркетплейсами.

Ранее сообщалось, что в киберпонедельник, в феврале текущего года, совокупный оборот интернет-магазинов вырос на 68% по отношению к 2023 году и на 72% — к 2022-му.

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