Продажи одежды выросли на российских маркетплейсах в 2023 году
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на годовой обзор рынка лёгкой промышленности, подготовленный на основе данных системы маркировки «Честный знак».
Наибольший прирост дистанционных продаж зафиксировали в марте и июне. Отмечается, что это может быть связано с массовой подачей данных маркетплейсами.
Ранее сообщалось, что в киберпонедельник, в феврале текущего года, совокупный оборот интернет-магазинов вырос на 68% по отношению к 2023 году и на 72% — к 2022-му.