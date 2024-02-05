Оборот российских онлайн-магазинов в киберпонедельник вырос на 68%

Аналитики подсчитали, что в киберпонедельник совокупный оборот интернет-магазинов вырос на 68% по отношению к 2023 году и на 72% — к 2022-му.

За этот период количество платежей увеличилось на 66% и на 94%, а число плательщиков — на 20% и на 27% соответственно. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 1299 рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «ЮKassa».

Аналитики отметили снижение числа платежей в категории бытовой техники на 12%, количества транзакций — на 14%.

В то же время оборот платежей за мужскую и женскую одежду увеличился в два раза, количество платежей выросло на 93%. Обороты обувных магазинов выросли в годовом выражении в 7,5 раза, количество оплат — в 6,5 раза.

Кроме того, высоким спросом в период распродажи пользовались БАДы и спортивное питание, товары для ремонта, а также для охоты и рыбалки.

Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.