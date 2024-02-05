RT в Telegram
Подпишись

Оборот российских онлайн-магазинов в киберпонедельник вырос на 68%

Короткая ссылка
Аналитики подсчитали, что в киберпонедельник совокупный оборот интернет-магазинов вырос на 68% по отношению к 2023 году и на 72% — к 2022-му.
Оборот российских онлайн-магазинов в киберпонедельник вырос на 68%
  • Gettyimages.ru

За этот период количество платежей увеличилось на 66% и на 94%, а число плательщиков — на 20% и на 27% соответственно. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 1299 рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «ЮKassa».

Аналитики отметили снижение числа платежей в категории бытовой техники на 12%, количества транзакций — на 14%.

В то же время оборот платежей за мужскую и женскую одежду увеличился в два раза, количество платежей выросло на 93%. Обороты обувных магазинов выросли в годовом выражении в 7,5 раза, количество оплат — в 6,5 раза.

Кроме того, высоким спросом в период распродажи пользовались БАДы и спортивное питание, товары для ремонта, а также для охоты и рыбалки.

Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить