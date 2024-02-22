Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.

«Среди них есть разные люди... есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, — или после начала СВО, или даже до СВО, — ведут агрессивную антироссийскую кампанию... Эти релоканты — они мерзавцы», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, некоторые из уехавших желают смерти российским военным, поддерживают ВСУ и желают поражения России и её раздела. Политик отметил, что эти люди совершили уголовное преступление и должны понести уголовную ответственность.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв ранее отметил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.