В Самарской области дети отравились хлором в бассейне

В прокуратуре Самарской области заявили, что несколько детей отравились хлором в бассейне в Ставропольском районе.

Уточняется, что четверо пострадавших были доставлены в больнцу. «Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание. Потребовалась медицинская помощь. Четверо детей госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбуждённого органами следствия по ч. 1 ст. 238 УК России. Специалистами уже изъяты пробы воды из бассейна. Ранее в Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом.