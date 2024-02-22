В Самарской области дети отравились хлором в бассейне
Уточняется, что четверо пострадавших были доставлены в больнцу.
«Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание. Потребовалась медицинская помощь. Четверо детей госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбуждённого органами следствия по ч. 1 ст. 238 УК России.
Специалистами уже изъяты пробы воды из бассейна.
Ранее в Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом.