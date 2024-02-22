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В Самарской области дети отравились хлором в бассейне

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В прокуратуре Самарской области заявили, что несколько детей отравились хлором в бассейне в Ставропольском районе.

Уточняется, что четверо пострадавших были доставлены в больнцу.

«Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание. Потребовалась медицинская помощь. Четверо детей госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбуждённого органами следствия по ч. 1 ст. 238 УК России.

Специалистами уже изъяты пробы воды из бассейна.

Ранее в Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом.

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