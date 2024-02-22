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Во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества

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В мэрии Владивостока анонсировали праздничные мероприятия в День защитника Отечества, 23 февраля.
Во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Жители смогут принять участие в семейном фестивале, концертах, дегустации корюшки от шеф-поваров и в других активностях.

Также состоятся торжественное возложение цветов к Вечному огню на Корабельной набережной и артиллерийский салют на Спортивной набережной.

«Стоит отметить, что в преддверии 23 Февраля тематические мероприятия проходят в учреждениях образования и культуры. Для школьников проводятся кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках проходят тематические вечера, а в школах искусств — концерты и выставки», — сказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что в парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества.

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