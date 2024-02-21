В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о праздничных мероприятиях в 50 парках в День защитника Отечества, 23 Февраля.

Об этом сообщает телеканал «360».

Праздничная концертная программа «Слава защитникам Отечества», конкурс «Русский богатырь» и выставка «Подвиги современных защитников Отечества» пройдут в Котельниках в Кузьминском лесопарке.

Также праздничные мероприятия состоятся в Чехове в Городском парке культуры и отдыха, в Центральном парке Долгопрудного, в Сергиевом Посаде в Покровском парке и в других округах области.

Ранее сообщалось, что в Москве, в музеях и павильонах ВДНХ, подготовили специальные праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.