В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Праздничная концертная программа «Слава защитникам Отечества», конкурс «Русский богатырь» и выставка «Подвиги современных защитников Отечества» пройдут в Котельниках в Кузьминском лесопарке.
Также праздничные мероприятия состоятся в Чехове в Городском парке культуры и отдыха, в Центральном парке Долгопрудного, в Сергиевом Посаде в Покровском парке и в других округах области.
Ранее сообщалось, что в Москве, в музеях и павильонах ВДНХ, подготовили специальные праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.