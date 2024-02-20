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На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь 23 Февраля

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В Москве, в музеях и павильонах ВДНХ, подготовили специальные праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Так, на территории ВДНХ 23 февраля пройдут лекции и встречи с учёными, спортсменами, военкорами и защитниками страны, а в Музее городского хозяйства состоится экскурсия «Тайны Вечного огня».

На выставке-форуме «Россия» организуют праздничный концерт, в Музее славянской письменности «Слово» проведут тематическую экскурсию «Великие мужи желают слово молвить», а в Центре «Космонавтика и авиация» приглашают на экскурсию «Герои космоса».

Ранее сообщалось, что в Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».

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