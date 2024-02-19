RT в Telegram
Подпишись

В марте пройдёт Всероссийский форум «Россия — Дом народов»

Короткая ссылка
В Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».
В марте пройдёт Всероссийский форум «Россия — Дом народов»
  • Gettyimages.ru

Мероприятие в рамках Года семьи организуется Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России».

Целью форума является поддержка и развитие семейных ценностей, укрепление семейных отношений и повышение общественного интереса к теме семьи, а также популяризация в обществе традиционных ценностных ориентиров — крепкой семьи, образа матери, отца, многодетных семей России.

В форуме примут участие представители иностранных государств — общественные деятели, парламентарии, разделяющие ценностные ориентиры России.

Форум даст старт конкурсу «Большая семья — опора России».

Ранее «Дом народов России» провёл этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить