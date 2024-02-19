В марте пройдёт Всероссийский форум «Россия — Дом народов»

В Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».

Мероприятие в рамках Года семьи организуется Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России».

Целью форума является поддержка и развитие семейных ценностей, укрепление семейных отношений и повышение общественного интереса к теме семьи, а также популяризация в обществе традиционных ценностных ориентиров — крепкой семьи, образа матери, отца, многодетных семей России.

В форуме примут участие представители иностранных государств — общественные деятели, парламентарии, разделяющие ценностные ориентиры России.

Форум даст старт конкурсу «Большая семья — опора России».

Ранее «Дом народов России» провёл этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках России.