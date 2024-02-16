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Дом народов проведёт этнодиктант на тему семьи на всех национальных языках России

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Дом народов России проведёт этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках страны, сообщила директор организации Анна Полежаева.
Дом народов проведёт этнодиктант на тему семьи на всех национальных языках России
  • Gettyimages.ru
  • © smolaw11

16 февраля международной выставке-форуме «Россия» уже провели V Всероссийский этнодиктант «Россия — дом народов», приуроченный к Международному дню родного языка, ведущей стала эстрадная певица Зара.

Как отметила Полежаева, в Москве диктант писали на русском языке, а в 28 регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока — на языках проживающих там коренных малочисленных народов.

«Сегодня мы пишем диктант по традиционным ценностям и ориентирам народов нашей многонациональной страны — наши семейные ценности. Это то, что нас объединяет… Мы планируем масштабировать эту акцию, диктант — дать возможность написать его на всех языках нашей многонациональной страны», — цитирует директора организации РИА Новости.

Текст состоявшегося диктанта составлялся сотрудниками Дома народов России.

«Для нас очень важно подчеркнуть наше единство тем, что мы пишем диктант о традиционных ценностях, о народах нашей многонациональной страны именно на русском языке. При этом часть диктанта посвящена этнокультурному богатству, уникальным особенностям и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации инициировали проведение этого диктанта, уже сегодня ряд регионов написали на своих родных языках, а зачастую это очень редкие языки», — сообщила Полежаева.

Этнодиктант проводится в рамках национального Плана проведения в России Международного десятилетия языков коренных народов мира, а также реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и Года семьи в России.

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