RT в Telegram
Подпишись

Врач Гаджиева назвала мифом утверждение о нервах как причине всех болезней

Короткая ссылка
Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева посоветовала относиться скептически к утверждению, что все болезни — от нервов.
Врач Гаджиева назвала мифом утверждение о нервах как причине всех болезней
  • Gettyimages.ru

«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в большинстве случаев стресс осложняет и ускоряет процесс течения заболевания. Переживания являются неотъемлемой частью нашей жизни.

«Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс. Лучше научитесь правильно с ним справляться. Здоровая психика — залог успеха», — заключила невролог.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», невролог кандидат медицинских наук Александра Москвичёва назвала основные симптомы болезни Альцгеймера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить