Врач Гаджиева назвала мифом утверждение о нервах как причине всех болезней
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«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, в большинстве случаев стресс осложняет и ускоряет процесс течения заболевания. Переживания являются неотъемлемой частью нашей жизни.
«Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс. Лучше научитесь правильно с ним справляться. Здоровая психика — залог успеха», — заключила невролог.
Ранее старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», невролог кандидат медицинских наук Александра Москвичёва назвала основные симптомы болезни Альцгеймера.