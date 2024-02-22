Врач Гаджиева назвала мифом утверждение о нервах как причине всех болезней

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева посоветовала относиться скептически к утверждению, что все болезни — от нервов.

«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в большинстве случаев стресс осложняет и ускоряет процесс течения заболевания. Переживания являются неотъемлемой частью нашей жизни.

«Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс. Лучше научитесь правильно с ним справляться. Здоровая психика — залог успеха», — заключила невролог.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», невролог кандидат медицинских наук Александра Москвичёва назвала основные симптомы болезни Альцгеймера.