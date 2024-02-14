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Врач Москвичёва перечислила симптомы болезни Альцгеймера

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Старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», невролог кандидат медицинских наук Александра Москвичёва назвала основные симптомы болезни Альцгеймера.
Врач Москвичёва перечислила симптомы болезни Альцгеймера
  • Gettyimages.ru

«Вначале человек жалуется на забывчивость (эмоционально незначимые события, содержание прочитанных книг). Длится эта стадия около пяти лет и вызывает беспокойство пациента», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Далее, по словам врача, начинает формироваться синдром деменции — трудности с запоминанием нового материала, проблемы с ориентированием в малознакомой местности и во времени, проблемы с речью.

При дальнейшем развитии заболевания человек становится подозрительным и конфликтным, начинает перепрятывать вещи, может бесцельно ходить из угла в угол, уходить из дома.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации. Пациент становится полностью зависим от окружающих, испытывает трудности в одевании, пользовании обычными домашними предметами», — заключила невролог.

Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин рассказал о тенденции к «омолаживанию» инсульта.

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