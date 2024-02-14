Врач Москвичёва перечислила симптомы болезни Альцгеймера

Старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», невролог кандидат медицинских наук Александра Москвичёва назвала основные симптомы болезни Альцгеймера.

«Вначале человек жалуется на забывчивость (эмоционально незначимые события, содержание прочитанных книг). Длится эта стадия около пяти лет и вызывает беспокойство пациента», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Далее, по словам врача, начинает формироваться синдром деменции — трудности с запоминанием нового материала, проблемы с ориентированием в малознакомой местности и во времени, проблемы с речью.

При дальнейшем развитии заболевания человек становится подозрительным и конфликтным, начинает перепрятывать вещи, может бесцельно ходить из угла в угол, уходить из дома.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации. Пациент становится полностью зависим от окружающих, испытывает трудности в одевании, пользовании обычными домашними предметами», — заключила невролог.

Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин рассказал о тенденции к «омолаживанию» инсульта.