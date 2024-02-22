В Москве некоторые соцучреждения изменят график работы в праздничные дни

Ряд социальных учреждений Москвы с 23 по 25 февраля будут работать по особому графику.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», — уточнила она.

Кроме того, 23 и 25 февраля взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, 24-го — с 09:00 до 18:00. Детские медучреждения 24-го будут открыты с 09:00 до 15:00.

Офисы «Мои документы» 22 и 24 февраля работают в обычном графике: районные — с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.

Единый центр участников СВО и их семей в праздники работает в обычном режиме.

Ранее в правительстве Тюменской области рассказали о графике работы региональных больниц в февральские и мартовские праздники.