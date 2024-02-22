RT в Telegram
Подпишись

В Москве некоторые соцучреждения изменят график работы в праздничные дни

Короткая ссылка
Ряд социальных учреждений Москвы с 23 по 25 февраля будут работать по особому графику.
В Москве некоторые соцучреждения изменят график работы в праздничные дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», — уточнила она.

Кроме того, 23 и 25 февраля взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, 24-го — с 09:00 до 18:00. Детские медучреждения 24-го будут открыты с 09:00 до 15:00.

Офисы «Мои документы» 22 и 24 февраля работают в обычном графике: районные — с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.

Единый центр участников СВО и их семей в праздники работает в обычном режиме.

Ранее в правительстве Тюменской области рассказали о графике работы региональных больниц в февральские и мартовские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить