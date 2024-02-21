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В Тюменской области рассказали о графике работы больниц в праздники

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В правительстве Тюменской области обнародовали график работы региональных больниц в февральские и мартовские праздники.
В Тюменской области рассказали о графике работы больниц в праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр областного кабмина.

«22 февраля и 7 марта работа в действующем режиме с сокращённой продолжительностью рабочего дня на час. Оказание неотложной медицинской помощи с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта — с 8:00 до 20:00 в отделениях и с 8:00 до 0:00 с выездом бригад на дом», — сказали в инфоцентре.

Приём пациентов врачами, работа перевязочных и процедурных кабинетов, 23, 25 февраля, а также 8, 10 марта, будет осуществляться с 9:00 до 12:00. 24 февраля и 9 марта — с 9:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 26 февраля откроется новая четырёхэтажная детская поликлиника.

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