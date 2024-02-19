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Новая детская поликлиника откроется 26 февраля в Оренбурге

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В Оренбурге 26 февраля откроется новая четырёхэтажная детская поликлиника.
Новая детская поликлиника откроется 26 февраля в Оренбурге
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает RIA56.

Медучреждение на проспекте Братьев Коростелёвых рассчитано на 600 посещений в смену и охватит 24 тыс. детей.

В поликлинике оборудованы педиатрическое отделение, консультативно-диагностический центр, центр лечебной и спортивной медицины, отделения медицинской реабилитации, лучевой и функциональной диагностики, стоматологии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске состоялось открытие нового операционно-реанимационного корпуса травматологического центра.

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