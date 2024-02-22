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Врач Маркелова посоветовала туристам остерегаться лихорадки денге

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Терапевт Юлия Маркелова предупредила туристов, отправляющихся в жаркие страны, о необходимости защищаться от укусов комаров, переносящих опасное заболевание — лихорадку денге.
Врач Маркелова посоветовала туристам остерегаться лихорадки денге
  • РИА Новости

Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, интоксикацией, сыпью и болями в мышцах (миалгия), поделилась врач в беседе с телеканалом «360».

Заболевание встречается в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Океании и странах Карибского бассейна. В зоне риска — российские туристы, посещающие Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Доминиканскую Республику.

Маркелова посоветовала тем, кто выезжает в эти страны, защищаться от укусов насекомых: носить закрытую одежду, использовать репелленты и специальные сетки для окон и дверей, аэрозоли и фумигаторы.

«Не оставлять открытыми источники воды для того, чтобы там не произошло размножение комаров, не находиться рядом со сточными и со стоячими водоёмами. То есть всячески, скажем так, предотвращать свой контакт с комарами», — резюмировала врач.

Она также посоветовала при первых же подозрительных симптомах незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риски завоза лихорадки денге в Россию исключены.

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