RT в Telegram
Подпишись

Роспотребнадзор исключил риски завоза лихорадки денге в Россию

Короткая ссылка
Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор исключил риски завоза лихорадки денге в Россию
  • РИА Новости

«Риски завоза лихорадки денге в Россию исключены», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пунктах пропуска через государственную границу специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал, кто является переносчиком вируса денге и на какие симптомы стоит обратить внимание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить