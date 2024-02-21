Роспотребнадзор исключил риски завоза лихорадки денге в Россию
- РИА Новости
«Риски завоза лихорадки денге в Россию исключены», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в пунктах пропуска через государственную границу специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Ранее вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал, кто является переносчиком вируса денге и на какие симптомы стоит обратить внимание.