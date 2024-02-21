Вирусолог Альтштейн: отличить симптомы денге от других болезней не так просто

Вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал, кто является переносчиком вируса денге и на какие симптомы стоит обратить внимание.

По словам специалиста, возбудителем лихорадки является вирус денге, который относится к флавивирусам (Flavivirus), а переносчиками являются комары определённого вида.

«Он (вирус. — RT) вызывает лихорадочное состояние, температуру, слабость. Летальность не очень высокая, но тоже может быть. Определённых средств лечения тут нет, только симптоматическое лечение», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что на данный момент существует вакцина против денге, но с ней приходится «осторожно обращаться», так как она может вначале усиливать заболевание.

«Антитела, когда связываются с вирусом, они его не нейтрализуют, а, наоборот, собирают вместе вирусные частицы. И болезнь может легче возникнуть и начаться в тяжёлой форме», — объяснил собеседник RT.

При первых симптомах специалист посоветовал обращаться в медучреждение.

«Отличить эту лихорадку сразу среди других болезней, которые могут быть, не так просто. Нужно обращаться, особенно если у нескольких людей возникло лихорадочное состояние, в медицинский офис», — заключил Альтштейн.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы жалуются на эпидемию вируса денге на Шри-Ланке.