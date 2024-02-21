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Врач Уланкина: потеря или набор веса могут указывать на дисбаланс гормонов

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о нарушениях гормонального фона.
Врач Уланкина: потеря или набор веса могут указывать на дисбаланс гормонов
  • Gettyimages.ru

«О гормональном дисбалансе может говорить резкое похудение или набор веса», — поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Данный симптом, по словам специалиста, может быть вызван гипотиреозом (уменьшение синтеза гормонов щитовидной железы) либо гипертиреозом (повышенная выработка гормонов щитовидной железы).

Существуют и другие признаки. Так, сухость кожи может свидетельствовать о недостатке эстрогенов, а её избыточная жирность, напротив, может быть связана с избытком мужских гормонов андрогенов. Также гормональный дисбаланс может сказаться на здоровье волос и ногтей, отметила Уланкина.

Ещё один признак гормональных нарушений — чувство усталости, которое человек испытывает даже после полноценного отдыха, добавила врач.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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