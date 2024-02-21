Совфед одобрил закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Совфед одобрил закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.

Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.

В январе новое исследование показало, что 31% россиян отказались от неиспользуемых кредитных карт в 2023 году, чтобы улучшить кредитную историю перед оформлением новых кредитов.

По словам четверти респондентов, они оформляли кредитку на всякий случай, но ещё ею не пользуются. Каждый пятый опрошенный утверждает, что использует все свои карты.