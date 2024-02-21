RT в Telegram
Подпишись

Совфед одобрил закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Короткая ссылка
Совфед одобрил закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.
Совфед одобрил закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
  • РИА Новости

Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.

В январе новое исследование показало, что 31% россиян отказались от неиспользуемых кредитных карт в 2023 году, чтобы улучшить кредитную историю перед оформлением новых кредитов.

По словам четверти респондентов, они оформляли кредитку на всякий случай, но ещё ею не пользуются. Каждый пятый опрошенный утверждает, что использует все свои карты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить