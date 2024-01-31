Треть россиян отказались от неиспользуемых кредитных карт в 2023 году

Новое исследование показало, что 31% россиян отказались от неиспользуемых кредитных карт в 2023 году, чтобы улучшить кредитную историю перед оформлением новых кредитов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Как заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, доля закрывших ненужные карты выросла в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

«С 1 января 2024 года банки выдают кредитные продукты в условиях более жёстких макропруденциальных лимитов, которые Банк России устанавливает для охлаждения рынка потребительского кредитования», — сказал он.

По словам четверти респондентов, они оформляли кредитку на всякий случай, но ещё ею не пользуются. Каждый пятый опрошенный утверждает, что использует все свои карты.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.