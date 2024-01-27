Россиянам разъяснили, что изменилось в правилах выдачи кредитов в 2024 году

Опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.

Как пояснила Ирина Гукова, основатель юридической компании GAP, вместе с данными о процентных ставках тем же шрифтом нужно указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК).

«Требование касается официального сайта банка и мест для приёма заявлений на предоставление услуг даже в интернете. По общему правилу ПСК нужно указывать и в договоре при оформлении кредитных карт», — добавила специалист.

Кроме того, она отметила, что с 14 до 30 календарных дней увеличен срок, в течение которого заёмщик может отказаться от договоров личного и добровольного страхования, заключаемых для одобрения кредита.

От навязанных дополнительных услуг можно будет не только отказаться, но и получить соответствующий документ от банка о том, что условия договора потребительского кредита (займа) никак от этой отмены не изменятся, пояснила директор юридического департамента «Сравни» Юлия Суворова.

«Согласие на приобретение дополнительных платных услуг необходимо оформлять в письменной форме либо как отдельный документ, либо путём проставления отдельной подписи в таблице индивидуальных условий и непосредственно в самом договоре потребительского кредита (займа). Возврат платежа за навязанные и оплаченные услуги можно будет осуществить непосредственно через банк», — добавила собеседница RT.

Как подчеркнул директор по продуктам «Хоум Банка» Илья Болтнев, это должно повысить доверие людей к банковскому рынку за счёт понимания реального диапазона стоимости кредита и уменьшения навязанных услуг и лишних расходов клиентов.

«Уровень отказов от допуслуг после внедрения изменений несколько подрастёт, но поскольку ценность для клиента никак не изменится, то мы не ожидаем существенной просадки в востребованности услуг к кредитам», — рассказал он.

По мнению Юлии Суворовой, ключевая суть указания диапазона полной стоимости кредита — в том, чтобы заёмщик обратил внимание не только на привлекательную ставку, указываемую, например, в рекламе, а увидел размер полной стоимости кредита и понял, сколько придётся заплатить/переплатить банку (кредитору) в конечном итоге.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, как отличить коллектора от мошенника.

