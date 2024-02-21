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Удмуртия подключилась к проекту по выявлению генетических заболеваний у новорождённых

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В Минздраве Удмуртии заявили о включении региона в пилотный проект по выявлению генетических заболеваний у новорождённых.
Удмуртия подключилась к проекту по выявлению генетических заболеваний у новорождённых
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это исследование, которое позволяет определить генотипы родителей ребёнка с целью выявления тех генетических заболеваний, которые себя ещё не проявили никак, чтобы начать лечение и избавить ребёнка от возможных последствий и осложнений. А в перспективе мы сможем сказать молодой паре, есть ли у них какие-то риски рождения ребёнка с генетическими болезнями», — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сергей Багин.

В России с 2023 года проводится программа неонатального скрининга, которая позволяет выявить 36 наследственных заболеваний.

В Удмуртии в прошлом году обследовали 12 700 детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области почти 6 тыс. новорождённых детей с начала года прошли расширенный неонатальный скрининг.

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