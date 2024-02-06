Почти 6000 новорождённых Подмосковья прошли неонатальный скрининг с начала года
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребёнка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.
«До расширения перечня новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36», — напомнила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области по итогу 2023 года неонатальный скрининг провели для 70 тыс. новорождённых.