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Почти 6000 новорождённых Подмосковья прошли неонатальный скрининг с начала года

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В Московской области почти 6 тыс. новорождённых детей с начала года прошли расширенный неонатальный скрининг.
Почти 6000 новорождённых Подмосковья прошли неонатальный скрининг с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребёнка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.

«До расширения перечня новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36», — напомнила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области по итогу 2023 года неонатальный скрининг провели для 70 тыс. новорождённых.

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