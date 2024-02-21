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В Минвостокразвития рассказали о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

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Статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал о перспективах сотрудничества с КНР, Индией, Сингапуром, Турцией и Бразилией в рамках Арктического совета.
В Минвостокразвития рассказали о перспективах сотрудничества с КНР и Индией
  • РИА Новости

«Два важнейших направления развития Арктики сегодня — это Северный морской путь, который является альтернативой существующим маршрутам, и добыча полезных ископаемых, которая составляет значительную долю экономики этих регионов», — заявил Волков в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, перечисленные страны действительно интересуются сотрудничеством с Россией в Арктике и готовы инвестировать свои средства в различные проекты.

«Такие переговоры уже идут, в первую очередь по индийским и китайским проектам», — уточнил замминистра.

Как отметил Волков, пока сложно говорить о том, когда эти проекты могут быть реализованы, поскольку утверждение любых проектов в Арктике — это достаточно долгий процесс, который связан с оценкой рисков со всех сторон.

«Одновременно надо понимать, что такие проекты — это инвестиции на долгосрочную перспективу, на будущее», — заключил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что количество торговых соглашений между Санкт-Петербургом и регионами Крайнего Севера выросло на 38% по итогам января 2024 года.

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