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Объём торговли между Петербургом и арктическими регионами вырос на 38%

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Количество торговых соглашений между Санкт-Петербургом и регионами Крайнего Севера выросло на 38% по итогам января 2024 года.
Объём торговли между Петербургом и арктическими регионами вырос на 38%
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Отмечается, что 70% заключённых соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей пришлось на договоры с Республикой Карелия, Мурманской и Архангельской областями.

Также поставщики Петербурга сотрудничают с Чукотским автономным округом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

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