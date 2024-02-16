Объём торговли между Петербургом и арктическими регионами вырос на 38%
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.
Отмечается, что 70% заключённых соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей пришлось на договоры с Республикой Карелия, Мурманской и Архангельской областями.
Также поставщики Петербурга сотрудничают с Чукотским автономным округом и Краснодарским краем.
Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами.