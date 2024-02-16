Объём торговли между Петербургом и арктическими регионами вырос на 38%

Количество торговых соглашений между Санкт-Петербургом и регионами Крайнего Севера выросло на 38% по итогам января 2024 года.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Отмечается, что 70% заключённых соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей пришлось на договоры с Республикой Карелия, Мурманской и Архангельской областями.

Также поставщики Петербурга сотрудничают с Чукотским автономным округом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами.