В ЯНАО заявили о намерении наладить экспорт продуктов питания в ОАЭ
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
В пресс-релизе говорится, что весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвящённых Неделе северной культуры.
«Также сейчас рассматривается возможность установления деловых контактов для обсуждения экспорта окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ», — сказано в тексте.
Ранее министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева рассказала об увеличении товарооборота республики с Объединёнными Арабскими Эмиратами в 2023 году.