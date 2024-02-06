В ЯНАО заявили о намерении наладить экспорт продуктов питания в ОАЭ

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

В пресс-релизе говорится, что весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвящённых Неделе северной культуры.

«Также сейчас рассматривается возможность установления деловых контактов для обсуждения экспорта окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ», — сказано в тексте.

Ранее министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева рассказала об увеличении товарооборота республики с Объединёнными Арабскими Эмиратами в 2023 году.