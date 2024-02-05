Башкирия нарастила товарооборот с ОАЭ в 2023 году

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева рассказала об увеличении товарооборота республики с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2023 году.

Об этом сообщает mkset.ru.

«За прошедшие январь — ноябрь показатель взаимного товарооборота Башкортостана с ОАЭ увеличился в 7,6 раза, при этом объём экспорта вырос в 8,1 раза», — сказала Болычева.

Она также отметила, что экспорт составляет более 90% внешнеторгового оборота с ОАЭ.

Основными экспортными поставками стали минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%), продовольственные товары и сырьё (0,2%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,2%), а также металлы и изделия из них (0,2%).

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