В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с китайской провинцией Ляонин

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о подписании соглашения о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности с китайской провинцией Ляонин.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнёрами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей», — сказала Зиновьева.

Со стороны китайских представителей подпись на документе поставила начальник Управления коммерции провинции Ляонин Пань Шуан.

Ранее сообщалось, что Крым и Никарагуа договорились о торгово-экономическом сотрудничестве.