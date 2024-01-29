В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с китайской провинцией Ляонин
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнёрами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей», — сказала Зиновьева.
Со стороны китайских представителей подпись на документе поставила начальник Управления коммерции провинции Ляонин Пань Шуан.
Ранее сообщалось, что Крым и Никарагуа договорились о торгово-экономическом сотрудничестве.