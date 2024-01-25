Крым и Никарагуа договорились о торгово-экономическом сотрудничестве

Крым и Никарагуа подписали план действий, предусматривающий торгово-экономическое сотрудничество. Церемония состоялась в Манагуа.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

«Это большое событие для нашей республики и России в целом. Сотрудничество в торгово-экономической сфере со странами Латинской Америки является одним из главных приоритетов политики нашей страны. Мы уверены, что это сотрудничество будет развиваться на взаимовыгодной основе», — заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В июле 2021 года Министерство производства и торговли Никарагуа и Совет министров Крыма заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) начнёт выдавать двойные дипломы с Шэньянским педагогическим университетом.