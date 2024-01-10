ЧелГУ начнёт выдавать двойные дипломы с Шэньянским педуниверситетом

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) начнёт выдавать двойные дипломы с Шэньянским педагогическим университетом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

ЧелГУ вошёл в Международный альянс евроазиатско-китайских вузов.

«На факультете Евразии и Востока будет запущена программа двойного диплома по направлению «Лингвистика». Выпускники получат российский диплом переводчика китайского языка, а также китайский диплом переводчика, выданный Шэньянским педагогическим университетом (ШПУ)», — заявили в вузе.

Также стало известно, что соглашение о сотрудничестве подписали Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу НГТУ НЭТИ.

Стороны договорились открыть набор на совместный факультет, нацеленный на обучение по программам технологий систем связи и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Китае открылся офис Университета Иннополис.